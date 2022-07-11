Tüm Türkiye on ağladı! Cemre üçüncü kez yakalandığı kansere bu kez yenildi

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü bitiren Cemre Uçaryılmaz ABD’de doktora kazanmıştı. Balıkesir’in tanınmış doktorlarından Merhum Yücel Uçaryılmaz’ın da kızı olan Cemre Uçaryılmaz Metin, yakalandığı kanser hastalığından 3. kez kurtulamadı.