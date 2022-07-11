BIST 2.434
DOLAR 17,38
EURO 17,52
ALTIN 971,81

Tüm Türkiye on ağladı! Cemre üçüncü kez yakalandığı kansere bu kez yenildi

Tüm Türkiye on ağladı! Cemre üçüncü kez yakalandığı kansere bu kez yenildi

Balıkesir'de kanseri iki kez atlatan ve Moleküler Biyoloji alanında kariyer yapmaya başlarken, ABD’de doktora fırsatı yakalayan Cemre Uçaryılmaz Metin (27) üçüncü kez yakalandığı kansere bu kez yenik düştü.

Tüm Türkiye on ağladı! Cemre üçüncü kez yakalandığı kansere bu kez yenildi

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü bitiren Cemre Uçaryılmaz ABD’de doktora kazanmıştı. Balıkesir’in tanınmış doktorlarından Merhum Yücel Uçaryılmaz’ın da kızı olan Cemre Uçaryılmaz Metin, yakalandığı kanser hastalığından 3. kez kurtulamadı. 

19
Tüm Türkiye on ağladı! Cemre üçüncü kez yakalandığı kansere bu kez yenildi

7 ameliyat 5 kemoterapi ve 37 radyoterapi alan ve kanseri geçtiğimiz Şubat ayında nükseden Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna Yunus Emre Camii’nde öğle namazından hemen sonra kılınan cenaze namazı ile uğurlandı. 

29
Tüm Türkiye on ağladı! Cemre üçüncü kez yakalandığı kansere bu kez yenildi

Cemre Uçaryılmaz Metin’in cenazesine çok sayıda vatandaş katıldı.

39
Tüm Türkiye on ağladı! Cemre üçüncü kez yakalandığı kansere bu kez yenildi

Cemre Uçaryılmaz kimdir?

Balıkesir'li merhum doktor Yücel Uçaryılmaz ile Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Figen Uçaryılmaz’ın kızı olan Cemre Uçaryılmaz Metin, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü bitirdi.

49