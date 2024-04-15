Tüm tahminler alt üst oldu! Savaş olursa altın, dolar ve borsa da durum ne olur?
İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının ardından Orta Doğu'da tansiyonun düşüp düşmeyeceğinin belirsizliği, İsrail'in saldırıya yanıt vereceği yönündeki açıklamalar ons altın fiyatına destek vermeye devam ediyor.
Altın fiyatları, dolar ve borsa ise Orta Doğu’da yaşanan gerginlikleri takip edecek. Peki savaş çıkarsa altın fiyatları ne olur? Dolar/TL düşer mi yükselir mi? Borsa İstanbul’da kritik seviyeler neler? Yatırımcılar bu sorulara yanıt ararken tahminler ve senaryolar belli oldu. Goldman Sachs ons altın tahminini 400 dolar birden yükseltti. İslam Memiş ise iki senaryoda altın, dolar, borsa, Bitcoin ve gümüş tahminini açıkladı.
ONS ve gram altın fiyatları ne olur?
Ons altın bu sabah 2372 doların üzerini test etti. Şu sıralarda da Cuma gününe göre yüzde 0,65 artışla 2358,51 dolar seviyesinde. Yurt içinde gram altın fiyatı 2.539 liradan, Cumhuriyet altını 17.961 liradan ve çeyrek altın fiyatları 4.663 liradan değerleniyor.
Altın her durumda uygun bir varlık
KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "Jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası Fed'in yılın ikinci yarısında faiz oranlarını gevşetme ihtimali bir araya geldiğinde altın bir finansal varlık olarak revaçta kalmaya devam ediyor. Birçok açıdan altın, 2024'te değişen piyasa dinamikleri altında yükselme kabiliyeti göz önüne alındığında 'her duruma uygun varlık' görünümünü alıyor" dedi.
Altın tahminleri
Goldman Sachs ise bu gelişmeler sonrası 2024 yıl sonu için altın fiyat hedefini 2300 dolardan 2700 dolar/ons seviyesine yükseltti.
ABD’li banka yayınladığı raporda, "Fed kesintilerinin yılın ilerleyen dönemlerinde ETF rüzgarını yumuşatacak olası bir katalizör olması, ABD seçim döngüsü ve mali ortamdan kaynaklanan doğru kuyruk riski ile altının yükseliş eğilimi netliğini koruyor" ifadelerini kullandı.