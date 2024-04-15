Tüm tahminler alt üst oldu! Savaş olursa altın, dolar ve borsa da durum ne olur?

Altın fiyatları, dolar ve borsa ise Orta Doğu’da yaşanan gerginlikleri takip edecek. Peki savaş çıkarsa altın fiyatları ne olur? Dolar/TL düşer mi yükselir mi? Borsa İstanbul’da kritik seviyeler neler? Yatırımcılar bu sorulara yanıt ararken tahminler ve senaryolar belli oldu. Goldman Sachs ons altın tahminini 400 dolar birden yükseltti. İslam Memiş ise iki senaryoda altın, dolar, borsa, Bitcoin ve gümüş tahminini açıkladı.