Tüm kanıtları inceleyecekler! DSÖ Ocak ayında Covid-19 araştırmaları için Çin’e ekip gönderiyor

Ekibin Danimarkalı üyesi Thea Fischer yaptığı açıklamada, ekibin Çin’de iki haftalık karantina süreside dahil olmak üzere 6 haftalık bir görev için "yılbaşından hemen sonra" yola çıkacağını ifade etti. Fischer, “Şartnameye göre 1. aşamanın şimdiye kadar tamamlanmış olması gerekiyordu ve bazı sonuçlar almalıyız. Çin'e geldiğimizde aldığımız şey bu olursa harika olur. O zaman biz zaten 2.aşamadayız”dedi.



