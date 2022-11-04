Tüm hesaplar baştan sona değişti! En düşüğü 13 bin liraya dayanacak
Ocak 2023 için SGK, Bağ-Kur ve emekli sandığı mensubu emekliler ile memur maaş zamları için belirleyici olan enflasyon rakamları dün açıklandı. Enflasyon rakamları sonrası memur ve emeklilerin alacağı 4 aylık zam oranı netleşti. Buna göre 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 10,84 artışı garantiledi. Peki 2023 yılında kimin maaşı ne olacak?
Memur ve emekli milyonlarca kişi Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile Ocak 2023’te alacakları zamlı maaş için hesap yapmaya başladı. Veri sonrası 4 aylık zam oranı netleşti. SSK ve Bağ-Kurlu emekliler yüzde 10,84, memur ve memur emeklileri ise yüzde 11,84’lük zammı şimdiden cebine koydu.
Bu hesaplara göre 2023’te zammın yüzde 40 olması durumunda en düşük memur maaşının 12 bin 747 liraya ulaşması bekleniyor. En düşük emekli maaşı ise 5 bin liraya yaklaşacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayında enflasyonun yıllık yüzde 85,51’e yükseldiğini açıklarken, aylık artış oranı ise yüzde 3,54 oldu. Enflasyon rakamları sonrası memur ve emeklilerin alacağı 4 aylık zam oranı netleşti. Buna göre 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 10,84 artışı garantiledi. Enflasyon farkı dâhil 4 aylık memur zammı 11,84 olacak.
Yeni yılda enflasyon farkının yanında memur ve memur emeklilerinin maaşı ek göstergeye bağlı olarak da artacak. Yüzde 40'lık zam durumunda en düşük emekli aylığı 4 bin 900 liraya, en düşük memur maaşı da 12 bin 747 liraya çıkacak.