Tüm gün sürecek ekstra dikkat edin! Ay transiti devam ediyor: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Astroloji uzmanları Hande Kazanova, Dinçer Güner, Murat İpek 8 Nisan 2022 burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Merkür ile Mars arasında destekleyici bir görünüm var, etkisi 2-3 gün kadar. zihnimizin deli fişek çalışacağı zamanlar, aklımızdaki projeleri hayata geçirmek içinde harikadır. Başarı ve sonuç odaklı hareket edip, hızlı kararlar alacağımız bir kaç günlük süreç içindeyiz.
Hızlı motive olacağımız, korkmadan harekete geçebileceğimiz zamanlar. Ticari girişimler için desteklenirken, bir şeyler için pazarlık etmek içinde uygundur.
Direkt iletişimde olacağımız, dobra bir şekilde kendimizi ifade edeceğimiz, kelimeleri etkin ve güçlü bir şekilde kullanacağımız zamanlar. Ertelediğiniz ve size zor görünen işler için artık harekete geçme zamanı.
Kısa sürede bir çok işi halledebileceğiz. Hem kendi hem de başkalarının haklarını da savunabiliriz. Birilerine onlardan hoşlandığımızı söylemek içinde uygundur.