Tüm evler birbirinin aynısı! Sivas'ta ünlü iş adamı Bolucan köyünü yeniden inşa etti

Babamın tarlasını aldık: "Arkadaşlarımızda kabul ettiler. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfıyla (ÇEKÜV) bir araya geldik. Onlar bize bu projeyi çizdiler. Daha sonra da babamın tarlasını aldık. Burayı yaptık ve aşağı yukarı 10 yıldır burada yaşıyoruz.”