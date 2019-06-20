Tüm dünyanın gözü bu görüşmede! İşte tarihi Çin-Kuzey Kore buluşmasının önemi

Çin ve Kuzey Kore arasındaki bu görüşme aslında sadece iki ülkeyi değil tüm Dünya'yı ilgilendiriyor. Şi Jinping ve Kim Jong-un, daha önce Çin'de 4 kez bir araya gelmişti. İki liderin Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine ilişkin ABD ile askıya alınan görüşmeleri ve ekonomik meseleleri değerlendirmeleri tahmin ediliyor.