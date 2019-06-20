Tüm dünyanın gözü bu görüşmede! İşte tarihi Çin-Kuzey Kore buluşmasının önemi
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, 2005'ten beri Çin'den Kuzey Kore'ye yapılan ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi. Jinping, daha önce 4 kez ağırladığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüşecek.
Çin ve Kuzey Kore arasındaki bu görüşme aslında sadece iki ülkeyi değil tüm Dünya'yı ilgilendiriyor. Şi Jinping ve Kim Jong-un, daha önce Çin'de 4 kez bir araya gelmişti. İki liderin Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine ilişkin ABD ile askıya alınan görüşmeleri ve ekonomik meseleleri değerlendirmeleri tahmin ediliyor.
Şi'nin iki günlük resmi ziyareti 2012'de göreve gelmesinden beri bir ilk olarak kayıtlara geçti. Bu ziyaret, Kuzey Kore liderinin prestijinin artması açısından da önem taşıyor. İki liderin, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini ve anlaşma olmadan sona eren Hanoi zirvesini ele almaları bekleniyor.
Trump ile görüşme öncesi: Uzmanlar, Şi'nin neler olduğunu ve ilerleme kaydedilebilmesi açısından Trump ile görüştüğünde paylaşabileceği bir bilgi olup olmadığını öğrenmek isteyeceğini kaydediyor.
Beklenen bir buluşmaydı: Ziyaretin hafta başında duyurulmasına rağmen, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini uydu aracılığıyla izleyen '38 North' adlı analiz grubunun editörü Jenny Town, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin başlamasının 70'inci yıl dönümü yaklaşırken bu ziyaretin gerçekleşmesinin sürpriz olmadığını söylüyor.