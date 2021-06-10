Tüm dünya 'Ateş Çemberi'ni merakla izliyor! NASA: Güneş tutulması başladı
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Kuzey Yarımküre'de halkalı ve kısmi Güneş tutulmasının başladığını duyurdu. Kuzey Yarımküre'de yer alan birçok bölgenin, Güneş tutulmasına gündoğumu sırasında tanıklık edeceği ifade edildi.
Günlerdir beklenen an nihayet geldi ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kuzey yarımkürede halkalı ve kısmi Güneş tutulmasının (Ateş Çemberi) başladığını duyurdu.
Kuzey yarımkürede yer alan birçok bölgenin, Güneş tutulmasına gündoğumu sırasında tanıklık edeceği ifade edilirken bölgedeki ülkelerde yaşayanlar bu muazzam doğa olayına tanıklık etmek için sokaklara fırladı.
Güneş tutulması olarak adlandırılan, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girerek, yerküreye gölge düşürdüğü doğa olayı kuzey yarımkürede başladı. NASA’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi...
“Bazı yerlerde izleyiciler Ay'ın etrafındaki bu yüzüğü göremeyecekler. Bunun yerine kısmi bir güneş tutulması yaşayacaklar. Bu, Güneş, Ay ve Dünya tam olarak hizalanmadığında olur. Güneş, yüzeyinin sadece bir kısmında koyu bir gölgeye sahip gibi görünecektir."