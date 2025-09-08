Tüm dekontlar ortaya döküldü! İlker Arslan'ın dudak uçuklatan para transferleri
Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan para transferlerinin "Hizmet bedeli" altında gönderildiği tespit edildi. İşte soruşturmadaki yeni detaylar...
Antalya'da görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan CHP’li eski Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le ilgili rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve rüşvete aracılık yapmakla suçlanan iş insanı Fazlı Ateş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Mali Şube’de görevli polisler, MASAK raporunda karşılarına çıkan İlker Arslan’a bağlı 3 milyon liralık para transferini incelemeye aldı.
Soruşturmayı derinleştiren Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı B.Ç. ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerine başvurdu. B.Ç. şüpheli, E.T. ise tanık sıfatıyla verdikleri beyanlarda dikkat çeken iddialar dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ASAT’tan ihale aldığını ancak hak edişinin ödenmeyerek mağdur edildiğini öne süren E.T., ifadesinde Arslan’ın arkadaşı Fazlı Ateş aracılığıyla rüşvet alma ve görevi kötüye kullanma kapsamına girebilecek maddi menfaat sağlandığını aktardı.
İŞ ÇÖZÜLMEYİNCE PARAYI GERİ ALDI
E.T., Ateş’in kendisini emniyet müdürünün çok yakınındaki biri olarak tanıttığını, ayrıca müdürün Muhittin Böcek ve oğluyla da yakın ilişkide olduğunu söylediğini belirtti. Yaşadığı ihale sorunuyla ilgili Ateş’e 2 milyon verdiğini, ancak işinin çözülememesi üzerine bu parayı geçtiğimiz şubat ayında geri aldığını ifade etti.
EV TAMİRATI GEREKÇESİ
Emniyet birimleri, Fazlı Ateş’in banka hesaplarını incelemeye aldı. Araştırmada, Ateş’in bu 2 milyonu, emniyet müdürünün ev tamiratını gerekçe göstererek başka bir iş insanından aldığı parayla ödediği belirlendi.