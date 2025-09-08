Tüm dekontlar ortaya döküldü! İlker Arslan'ın dudak uçuklatan para transferleri

İŞ ÇÖZÜLMEYİNCE PARAYI GERİ ALDI

E.T., Ateş’in kendisini emniyet müdürünün çok yakınındaki biri olarak tanıttığını, ayrıca müdürün Muhittin Böcek ve oğluyla da yakın ilişkide olduğunu söylediğini belirtti. Yaşadığı ihale sorunuyla ilgili Ateş’e 2 milyon verdiğini, ancak işinin çözülememesi üzerine bu parayı geçtiğimiz şubat ayında geri aldığını ifade etti.