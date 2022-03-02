Tüm çocuklarını andı Ahmet Tatlıses'i pas geçti İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı kim kaç yaşında
İbrahim Tatlıses çocuklarını tek tek isim isim övdü bir tek büyük oğlu Ahmet Tatlı'yı yok saydı. Tatlıses büyük kızı Gülşen'in fotoğrafını ise ilk kez paylaştı peki Gülşen Tatlıses kimdir kaç yaşında?
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, kişisel Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i (Tatlı) resmen yok saydı! Büyük kızı Gülşen Tatlıses ile fotoğrafını ilk kez paylaşan Tatlıses, Ahmet Tatlı hariç çocuklarının hepsinden bahsederek “Bunların duası bana yeter artar” dedi. Tatlıses'in bu paylaşımı sosyal medyada 'evlat ayrımı' yaptığı gerekçesiyle tepki ve eleştiri aldı.
İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde 'Hastayım, bana bakan kimsem yok' açıklamasının ardından ilk eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'ten tepki gelmişti.
Tatlıses’in İbo Show adlı programında ‘Hastayım, kimse yanımda yok’ diyerek sitemde bulunduğu açıklamalarına, eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses’ten "Biz elimizden geleni yaptık, kişi kendi kötü olmayı seçti" şeklindeki açıklamasının ardından İbrahim Tatlıses'ten karşı atak gecikmedi.
Tüm çocuklarını saydı bir tek büyük oğlu Ahmet'i atladı: Yıllar sonra İbo Show ile izleyiciyle buluşan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından çocuklarını tek tek andığı bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçiren oğlu Ahmet Tatlıses ile Bodrum'daki evlerin satışı yüzünden arası açık olan Tatlıses, paylaşımında sadece oğluna yer vermedi.