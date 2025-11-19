Tüm cemiyet oraya davetliydi! Vuslat Doğan sahnede eski eşi Ali Sabancı'ya herkesin içinde bakın ne söyledi
Bundan dört sene önce hayatını kaybeden Şevket Sabancı'nın kurduğu Esas Holding'in 25. yıldönümünü önceki akşam düzenlenen bir gecede kutlandı. İstanbul'da bir otelde organize edilen davete Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ev sahipliği yaptı. Ali Sabancı'nın yeni boşandığı Vuslat Doğan Sabancı da kutlamadaydı.
Esas Holding'in 25'inci yıl kutlaması için dün akşam İstanbul'daki bir otelde cemiyetin davetli olduğu büyük bir davet düzenlendi. Yunan asıllı tenor Mario Frangoulis ile efsane şarkıcı Lara Fabian gecede sahne aldı. Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı da oradaydı. Vuslat Doğan, herkesin içine eski eşi Ali Sabancı'ya seslendi, bakın ne söyledi...
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede davetliler, yemeğin ardından ünlü sanatçıların performanslarıyla eğlendi. Ali Sabancı'nın eski eşi Vuslat Doğan'ın yanı sıra Ali Koç, Erol Tabanca ve Murat Özyeğin gibi iş dünyasından birçok tanınmış isim de etkinliğe katıldı.
Vuslat Doğan sabancı sahneden eski eşine seslenip İngilizce "Vuslat burada. Evliyken harika bir çifttik. Bir ay önce boşandık. Ama gördüğünüz gibi yine birlikteyiz. 28 yıl boyunca dimdik arkamda durduğu için kendisine çok teşekkür ederim" dedi. Bu sözler büyük alkış aldı.
GEÇEN AY BOŞANDILAR
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile oğulları Kaan ve Emrecan'ın annesi, iş insanı Vuslat Doğan Sabancı 13 Ekim'de boşandı.
29 yıllık evliliğin bittiğini de birlikte duyurdular. Ortak açıklamada, "Son yıllarda ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı. Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk. Derken bir akşam (2023 yazı) ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu" denildi.