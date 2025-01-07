Tüm çalışanları ilgilendiren ödeme! 1 Ocak'tan itibaren ödemeler başladı

Yeni asgari ücretin net 22 bin 104 lira 67 kuruş, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak belirlenmesinin ardından çalışanları yakından ilgilendiren pek çok kalemde de artış yaşandı. Peki, rapor parası ne kadar olacak? Pek çok ödenekte yeni yılla birlikte artış oldu. İşte o zamlı rakamlar...