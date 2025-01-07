Tüm çalışanları ilgilendiren ödeme! 1 Ocak'tan itibaren ödemeler başladı
Yeni asgari ücretle beraber bazı ödenekler de arttı ve yeni yılda zamlı şekilde ödenecek. Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu'nca verilen emzirme ve cenaze ödeneklerinde artış oldu. Hastalanan çalışanlar için verilen ve rapor parası olarak da bilinen geçici iş göremezlik ödeneklerinde de yeni yılla birlikte zamlı ödeme gerçekleşecek. İşte yeni yılda ödeneklere yapılan o artışlar ve 1 Ocak itibarıyla geçerli olan yeni rakamlar...
Yeni asgari ücretin net 22 bin 104 lira 67 kuruş, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak belirlenmesinin ardından çalışanları yakından ilgilendiren pek çok kalemde de artış yaşandı. Peki, rapor parası ne kadar olacak? Pek çok ödenekte yeni yılla birlikte artış oldu. İşte o zamlı rakamlar...
TÜM ÇALIŞANLARI İLGİLENDİREN O ARTIŞLAR
Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç konuyla ilgili yazısında şu ifadeleri kullandı:
ÖDENEKLER YENİ ASGARİ ÜCRETE GÖRE ÖDENECEK
"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigortalı çalışanlar ile hak sahiplerine verilen geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödenekleri belli oldu. Kanuna göre, hastalanan işçiler ile iş kazası, meslek hastalığı ve analık sigortası kapsamında SGK tarafından verilen ödeneklerin alt sınırı, günlük asgari ücrete göre belirleniyor.
Yeni tespit edilen günlük asgari ücretin altında günlük ücret üzerinden ödenek almakta olanların veya almaya hak kazanacak kişilerin ödenekleri yeni asgari ücrete göre ödenecek.