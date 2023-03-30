Tüm anketlerin ortalaması çıkarıldı! Hangi şehirde hangi ittifak kazanıyor? Hangi ittifak kaç vekil çıkarıyor?

14 Mayıs 2023 seçimlerine 45 gün kala tüm anket sonuçları ilgiyle takip ediliyor. . Son olarak kamuoyu araştırma şirketlerinin şubat ayı anket sonuçları ortalamaları alınarak il il ‘Millet İttifakı’ mı Cumhur İttifakı mı daha çok vekil çıkaracak simülasyonu yapıldı. 14 Mayıs seçimleri sonucuna göre hangi ittifak kaç milletvekili çıkaracak? İşte anketlerin ortalamalarına göre bölge bölge ittifakların durumu...