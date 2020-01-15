Tüm aile Ozan Doğulu için toplandı Beren Saat gelmedi Kenan Doğulu bakın ne dedi
Beren Saat ile aralarının düzeldiği konuşulan Kenan Doğulu'nun kardeşi Ozan Doğulu'nun doğum gününde Saat'in olmaması herkesin dikkatini çekti.
Geçtiğimiz yılın başlarında Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun evliliğinde çıkan krizin 2019 yılının sonlarına doğru atlatıldığı iddia edilmiş, ikilinin beraber tatile çıkması da barışma iddialarını güçlendirmişti. Fakat tüm aile Ozan Doğulu'nun doğum gününde buluşmuşken Beren Saat'in orada olmaması dikkat çekti.
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Etiler’deki Limon Köyiçi Etiler adlı mekanda yapılan kutlamaya Doğulu kardeşlerin annesi Serpil Doğulu ve Ozan Doğulu’nun sevgilisi Hera da katıldı.
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Gecede Beren Saat’in olmaması dikkat çekti. Gece sonunda Kenan Doğulu, eşi Beren Saat’in kutlamaya katılmaması hakkındaki sorulara yanıt vermedi.
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Ünlü şarkıcı, gecenin sonunda mekan çıkışı, ''Ozan'ın doğum günü için bütün aile buradaydık, çok eğlendik'' açıklamasında bulundu.
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