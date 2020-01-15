Tüm aile Ozan Doğulu için toplandı Beren Saat gelmedi Kenan Doğulu bakın ne dedi

Geçtiğimiz yılın başlarında Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun evliliğinde çıkan krizin 2019 yılının sonlarına doğru atlatıldığı iddia edilmiş, ikilinin beraber tatile çıkması da barışma iddialarını güçlendirmişti. Fakat tüm aile Ozan Doğulu'nun doğum gününde buluşmuşken Beren Saat'in orada olmaması dikkat çekti.