Tülin Şahin'in eski eşine mahkeme kararı şoku! 'Kamera kayıtları var' demişti: Kızımı odasında uyuturken...
Tülin Şahin ile eski sevgilisi ve kızının babası Pedro de Noronha arasındaki davada karar çıktı.
Manken Tülin Şahin ile Portekizli iş insanı Pedro De Noronha’nın birlikteliklerinden 2019 yılında Siena Leyla adında bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak bu beraberlikleri uzun sürmeyen çift, ilişkilerini noktaladı.
Kızları yüzünden sürekli karşılıklı davalık olan Pedro de Noronha, son olarak Aile Mahkemesi’ne başvurarak Tülin Şahin’in çocuğunu kendisine göstermediği gerekçesiyle 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle dava açtı.
İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında her iki tarafı da avukatları temsil etti.
Kararını açıklayan mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere Pedro de Noronha’nın davasını reddetti.
Peki neler olmuştu?