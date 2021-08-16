Tülin Şahin'in eski eşi gözaltına alındı her şeyi anlattı: Kızımın önünde beni dövdü

Türkiye'nen en ünlü mankenlerinden Tülin Şahin, 2019 yılında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile ilişkiye başladı. Hamile kalan Şahin, 2019 yılının kasım ayında kızını kucağına aldı. Tülin Şahin'in evliliği sonrasında tam bir kabusa dönüştü. Manken vücudunu takıntı haline getiren eski eşi Tülin Şahin'e zorbalık yapmaya başladı. Bebeğini emzirmesine bile karşı çıkınca ünlü manken her şeyi bitirdi.