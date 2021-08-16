Tülin Şahin'in eski eşi gözaltına alındı her şeyi anlattı: Kızımın önünde beni dövdü
Tülin Şahin, kızı Siena Leyla’nın babası Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile anlattıkları şok etti. Eski eşinin dayak görüntülerini mahkemeye delil olarak sundu. Eski eş gözaltına alındı.
Türkiye'nen en ünlü mankenlerinden Tülin Şahin, 2019 yılında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile ilişkiye başladı. Hamile kalan Şahin, 2019 yılının kasım ayında kızını kucağına aldı. Tülin Şahin'in evliliği sonrasında tam bir kabusa dönüştü. Manken vücudunu takıntı haline getiren eski eşi Tülin Şahin'e zorbalık yapmaya başladı. Bebeğini emzirmesine bile karşı çıkınca ünlü manken her şeyi bitirdi.
Tülin Şahin resmi olarak evli olmadığı eşiyle ilişkisini noktaladı. Ancak eski eş kabusu bitmedi. Noronha ayrılık sonrası kızını göremediği gerekçesiyle Şahin'e dava açtı.
Mahkeme Noronha'nın her ayın ilk 7 günü, annesi Şahin'in evinde kızını görmesine izin verdi.
Taraflar arasında dava devam ederken Şahin, önceki ay Noronha'nın, 1.5 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.