Tülin Şahin'in eşi Pedro de Noronha ilk kez konuştu! Kızı ve eşi için bakın ne dedi

Manken Tülin Şahin ve eşi Pedro de Noronha önceki akşam Etiler'de bir alışveriş merkezinde kızları Siena Leyla ile birlikte objektiflere takıldılar. Şahin'in eşi Noronha, muhabirlerin sorularına oldukça samimi cevaplar verdi. Heyecanlı olduğu gözlemlenen Noronha, Türkçe dersi aldığını söyledi.