Tülin Şahin'in eşi Pedro de Noronha ilk kez konuştu! Kızı ve eşi için bakın ne dedi
Ünlü manken Tülin Şahin önceki akşam eşi Pedro de Noronha ve kızı Siena Leyla ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Noronha oldukça samimi açıklamalarda bulundu.
Manken Tülin Şahin ve eşi Pedro de Noronha önceki akşam Etiler'de bir alışveriş merkezinde kızları Siena Leyla ile birlikte objektiflere takıldılar. Şahin'in eşi Noronha, muhabirlerin sorularına oldukça samimi cevaplar verdi. Heyecanlı olduğu gözlemlenen Noronha, Türkçe dersi aldığını söyledi.
Etiler'de alışverişe çıkan mutlu çift bebek bezi ve bebek bakım ürünleri aldılar. Ünlü manken ve eşi, aile olarak objektiflere poz verdiler. İlk defa gazetecilerin sorularına cevap veren Pedro de Noronha oldukça heyecanlıydı.
Kameralara konuşan Pedro de Noronha açıklamasında "Aileniz, eşiniz, kızınız veya Türkiye hakkında neler söylemek istersiniz?" şeklindeki soruya "Türkiye'yi çok seviyorum. Eşim muhteşem, harika bir anne" olduğu ifadelerini kullandı.
Şahin'in sosyal medya hesabından sık sık yayımladığı kızı Siena Leyla ise ilk kez görüntülenmiş oldu.