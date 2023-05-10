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Tülin Şahin'e eski eşinden şok: Velayet davası açtı

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Tülin Şahin'e eski eşinden şok: Velayet davası açtı

Portekizli işinsanı Pedro De Noronha, velayet hakkını kötüye kullanarak 3.5 yaşındaki çocuğunu kendisine göstermediği iddiasıyla ünlü model Tülin Şahin’e velayet davası açtı.

Tülin Şahin'e eski eşinden şok: Velayet davası açtı

Pedro De Noronha, mahkemece kişisel ilişki tesisi kurulmasına rağmen Tülin Şahin’in çocuğunu kendisinden kaçırdığını öne sürdü.

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Tülin Şahin'e eski eşinden şok: Velayet davası açtı

Hürriyet'in haberine göre, işinsanı, ünlü modelin bu şekilde davranarak çocuğuna duygusal taciz uyguladığını ve kendisini evladından yoksun bıraktığını da iddia etti.

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Tülin Şahin'e eski eşinden şok: Velayet davası açtı

Boğaz'ın prensesi

Türkiye’nin tanıtım yüzü olan model Tülin Şahin, dünyaca ünlü İngiliz dergisi FabUK’nin kapağında yer aldı. Dergide ‘Boğaz’ın Prensesi’ olarak anılan Şahin’in 24 yıllık kariyerinden övgüyle bahsedildi. Şahin “Zamansız, yaşsız, kalıpsız ve ikon bir model” olarak tanıtıldı.

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Tülin Şahin'e eski eşinden şok: Velayet davası açtı

Tülin Şahin, İngiltere merkezli dünyaca ünlü moda ve lifestyle dergisi FabUK’nin yeni sayısına kapak oldu. Ünlü model, kariyerindeki 24’üncü yılı kutladığını söyledi. 

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