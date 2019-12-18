Tülin Şahin yaşadığı talihsizliği anlattı doğumdan sonra fit görüntüsü ise dikkat çekti
Geçtiğimiz ay anne olan Tülin Şahin, Bebek'te muhabirlere başından geçen talihsiz kazayı anlattı, yaşına da açıklık getirdi.
Portekizli Pedro de Noronha ile hayatını birleştirerek geçtiğimiz ay anne olan Tülin Şahin, Bebek'te basın mensuplarının objektifine takıldı. Taze anne olmasına rağmen fit fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Şahin, muhabirlerle kısa bir sohbet etti.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Tülin Şahin, gazetecileri fark etmeyerek adres sorunca, "Dalgın dalgın yürüyordum. Görmedim sizi, bir adres sordum ve borçlu çıktım" diyerek kahkaha attı.
Doğum sonrası oldukça fit gözüken ünlü model, "Zayıflamak için çaba göstermiyorum. 20 kilo aldım, 10 kilo verdim. Vermek için acelem yok. Tadını çıkartıyorum bugünlerin" dedi.
Kızının 40’ının çıktığı gün kendisi de 40 yaşına giren Şahin, sosyal medyadan, "39 yaşında değil misiniz?" yorumlarına açıklama yapma gereği duymuştu.