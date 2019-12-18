Tülin Şahin yaşadığı talihsizliği anlattı doğumdan sonra fit görüntüsü ise dikkat çekti

Portekizli Pedro de Noronha ile hayatını birleştirerek geçtiğimiz ay anne olan Tülin Şahin, Bebek'te basın mensuplarının objektifine takıldı. Taze anne olmasına rağmen fit fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Şahin, muhabirlerle kısa bir sohbet etti.