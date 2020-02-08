Tülin Şahin ve eşi Pedro de Noronha kızına Siena adını verdi İtalya bunu konuştu
PORTEKİZ'li Pedro de Noronha ile evli olan Tülin Şahin, kasım ayında dünyaya gelen kızına İtalya’nın en önemli şehirlerinden Siena ismini verdiği için ülkenin gündemine oturdu.
Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile geçtiğimiz Nisan ayında evlenen ünlü top model Tülin Şahin'in kızları Siena Leyla geçtiğimiz aylarda dünyaya gözlerini açtı. Kızına Siena Leyla adını koyan Şahin, İtalya'nın manşetlerine konu oldu.
Ünlü model, kızının 'Siena' isminin nereden geldiğini şu sözlerle açıkladı:
''10 yıl önce Floransa’da çekim yaparken, gözüm sürekli Siena şehrinin levhalarına takılıyordu. Çok methini duyup, gitmek istedim ama fırsatım olmamıştı. O zamanlarda bir gün kızım olursa bu ismi vermek aklımdan geçmişti.''
Artık ziyaret için iyi bir nedeni olduğunu belirten Şahin, ‘Siena ayrıca ‘narin ve hassas güzellik’ demek. Eşim Pedro de Noronha Portekizli ama onun da en sevdiği adların başında geliyormuş. Diğer ismi Leyla ise yine en çok sevdiklerimin başında… Hem otantik hem de global. Pedro da alternatiflerin arasında Leyla’yı tercih etti’ açıklamasını yaptı.
Öte yandan Tülin Şahin ve eşi Pedro de Noronha önceki akşam Etiler'de bir alışveriş merkezinde kızları Siena Leyla ile birlikte objektiflere takıldılar. Şahin'in eşi Noronha, muhabirlerin sorularına oldukça samimi cevaplar verdi. Heyecanlı olduğu gözlemlenen Noronha, Türkçe dersi aldığını söyledi.