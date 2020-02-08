Tülin Şahin ve eşi Pedro de Noronha kızına Siena adını verdi İtalya bunu konuştu

Artık ziyaret için iyi bir nedeni olduğunu belirten Şahin, ‘Siena ayrıca ‘narin ve hassas güzellik’ demek. Eşim Pedro de Noronha Portekizli ama onun da en sevdiği adların başında geliyormuş. Diğer ismi Leyla ise yine en çok sevdiklerimin başında… Hem otantik hem de global. Pedro da alternatiflerin arasında Leyla’yı tercih etti’ açıklamasını yaptı.