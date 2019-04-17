Tülin Şahin Pedro de Noronha ile evlendi ilk eşi bakın kim çıktı
Ünlü modacı ve televizyon sunucusu Tülin Şahin, Mehmet Özer ile iki yıl önce boşanmasının ardından ilişkiye başladığı Pedro de Noronha ile Portekiz’de evlendi.
Dünyaca ünlü tasarımcı Karl Lagerfeld tarafından bir dönem Türk Güzeli olarak adlandırılan Tülin Şahin, ikinci kez dünya evine girdi. Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile evlenen Tülin Şahin, sade bir törenle nikah kıydı. Şahin, evliliğini Noronha ile birlikte Türkiye-Portekiz arasında gidip gelerek sürdürmeye çalışacak.
Öte yandan tarafların ailelerinin katıldığı sade bir tören ile Lizbon’daki evlerinde dünya evine giren Tülin Şahinve Pedro de Noronha, işlerinin yoğunluğu nedeniyle balayına çıkamadılar. Çiftin, en kısa sürede Türkiye’de de bir kutlama organize edeceği öğrenildi.
Dokuz aydır birlikte olduğu Noronha ile dünya evine giren Tülin Şahin'in daha önceki evliliği merak konusu oldu. İşte Danimarka doğumlu ve İngilizce, Danca, İsveçce, Norveçce, Türkçe, Almanca ve Fransızca olmak üzere yedi dil bilen Tülin Şahin'in ilk eşi...
Tülin Şahin'in ilk evliliği
Tülin Şahin, 1971 doğumlu olan Mehmet Özer ile 2005 yılında evlenmiştir. Çift, 12 yıl evli kaldıktan sonra 2017 yılında boşanmıştır. Peki Mehmet Özer kimdir? Televizyonda jüri, şef ve sunucu olarak boy gösterse de aslında halkla ilişkiler uzmanıdır.