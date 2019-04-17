Tülin Şahin Pedro de Noronha ile evlendi ilk eşi bakın kim çıktı

Dokuz aydır birlikte olduğu Noronha ile dünya evine giren Tülin Şahin'in daha önceki evliliği merak konusu oldu. İşte Danimarka doğumlu ve İngilizce, Danca, İsveçce, Norveçce, Türkçe, Almanca ve Fransızca olmak üzere yedi dil bilen Tülin Şahin'in ilk eşi...