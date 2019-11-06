Tülin Şahin kızını kucağına aldı eşi Pedro de Noronha da doğuma girdi

Nisan ayında hayatını Portekizli Pedro de Noronda ile birleştiren Tülin Şahin, sosyal medya hesabı Instagram'a yüklediği 'emzik' fotoğrafı ile anne olacağını tüm sevenlerine duyurmuştu. Şahin, dün İstanbul'da 12.08'de, Siena adını verdikleri kızını dünyaya getirdi.