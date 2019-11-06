Tülin Şahin kızını kucağına aldı eşi Pedro de Noronha da doğuma girdi
Hamileliğinin 8. ayında dahi podyumlarda olan Tülin Şahin, anne oldu, eşi Pedro de Noronha da doğuma girdi.
Nisan ayında hayatını Portekizli Pedro de Noronda ile birleştiren Tülin Şahin, sosyal medya hesabı Instagram'a yüklediği 'emzik' fotoğrafı ile anne olacağını tüm sevenlerine duyurmuştu. Şahin, dün İstanbul'da 12.08'de, Siena adını verdikleri kızını dünyaya getirdi.
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Hem Tülin Şahin'in hem de bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken bebek Siena'nın 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya geldiği bilgisine ulaşıldı.
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Kızının dünyaya geldiğini sosyal medyadan müjdeleyen baba Pedro de Noronha, doğuma girip Siena'nın dünyaya gelişine de şahitlik etti.
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Öte yandan Tülin Şahin, hamileliğinin son aylarında bile defilelerden vazgeçmemiş, hamileliğinin 8. ayında defilede boy göstermişti.
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