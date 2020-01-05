Tülin Şahin kızı Siena Leyla'nın gülümsemesini sosyal medyadan ilk kez yayımladı!
Ünlü model Tülin Şahin kızı Siena Leyla'nın dünyaya geldikten sonra ilk kez gülümsediği anları sosyal medyadan yayımladı.
Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile geçtiğimiz Nisan ayında evlenen ünlü top model Tülin Şahin'in kızları Siena Leyla geçtiğimiz ay dünyaya gözlerini açtı.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim kızı Siena Leyla'nın ilk kez gülümsediği anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
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Annelik deneyimlerini de sosyal medya hesabından yayınlayan Şahin, paylaşımına şu notu düştü:
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Doğduğunda böyle gülüyordu bu melek. 2 ay önce bugün hayatımıza girdi ve o günden beri hem kendi, hem de bizleri her gün gülümsetiyor. İyi ki geldin Siena...
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