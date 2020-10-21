Tülin Şahin Green Carpet Fashion Awards'e Türkiye'den katılan tek isim oldu
Tülin Şahin, sürdürülebilir, hümanist ve eşitlikçi modanın destekleyicisi kabul edilen Green Carpet Fashion Awards'e (Yeşil Halı Moda Ödülleri) Türkiye'den katılan tek isim oldu.
Pandemi nedeniyle bu yıl dijital ortamda, sunuculuğunu Robert Downey Jr.’ın üstlendiği geceye, dünyaca ünlü isimler hologram teknolojisiyle evlerinden katıldı.
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Moda dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen Green Carpet Fashion Awards’e İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin yanı sıra Julianne Moore, Cate Blanchett, Colin Firth ve Lewis Hamilton gibi ünlü isimler katıldı.
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Etkinlikte; Zendaya, Iman, Nikki Reed ve Colin Firth gibi dünyaca ünlü isimler de yer aldı.
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spanyol tasarımcı Andree Acosta, “İlham perilerim” dediği Tülin Şahin ve Petra Nemcova ile bu küresel harekete destek veren konuşmalar yaptı. Şahin, “Böyle anlamlı bir geceye davet edilmekten onur duydum” dedi.
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