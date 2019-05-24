Tülin Özen ile Tansu Biçer'den ilk fotoğraf

Tülin Özen ile Tansu Biçer'den ilk fotoğraf

Geçtiğimiz yıl Star TV'de rol alan ‘Ufak Tefek Cinayetler’de de rol almışlardı.

Tülin Özen ile Tansu Biçer'den ilk fotoğraf - Sayfa 1

 Tülin Özen ile meslektaşı Tansu Biçer, 2012’de ‘Yük’ filminde aşk yaşamaya başlamış ve şimdiye kadar birlikte ne davete katıldılar, ne partiye. İlişkilerini sosyal medyada bile paylaşmayan sevgililer kuralı bozdu. 

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Tülin Özen ile Tansu Biçer'den ilk fotoğraf - Sayfa 2

Oyuncu Tülin Özen ile meslektaşı Tansu Biçer, 2012’de ‘Yük’ filminde oynarken aşk yaşamaya başlamıştı.

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Tülin Özen ile Tansu Biçer'den ilk fotoğraf - Sayfa 3

Yıllar sonra ilk kez birlikte   böyle görüntülendiler

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