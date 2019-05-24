Tülin Özen ile Tansu Biçer'den ilk fotoğraf
Geçtiğimiz yıl Star TV'de rol alan ‘Ufak Tefek Cinayetler’de de rol almışlardı.
Tülin Özen ile meslektaşı Tansu Biçer, 2012’de ‘Yük’ filminde aşk yaşamaya başlamış ve şimdiye kadar birlikte ne davete katıldılar, ne partiye. İlişkilerini sosyal medyada bile paylaşmayan sevgililer kuralı bozdu.
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Oyuncu Tülin Özen ile meslektaşı Tansu Biçer, 2012’de ‘Yük’ filminde oynarken aşk yaşamaya başlamıştı.
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Yıllar sonra ilk kez birlikte böyle görüntülendiler
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