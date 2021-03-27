Tülin Özen Burak Sevinç Kırmızı Oda'dan ayrıldı Yiğit Özşener Esra Ronabar yıktı geçti
Binnur Kaya'nın başrolde olduğu Kırmızı Oda dizisinden iki oyuncu ayrılırken iki yeni isim de katıldı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Konuk oyuncuların sıklıkla yer aldığı dizide dün akşam iki yeni oyuncu fırtınası esti.
Yiğit Özşener ve Esra Ronabar TV8'deki Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil olurken aynı anda iki oyuncu da diziye veda etti.
Dizinin sevilen doktorlarından Deniz ve Piraye, herkesten gizledikleri birlikteliklerini açıkladı. Evlilik kararı alan çift, şehir dışında yeni bir hayat süreceklerini söyleyerek işlerinden ayrıldılar.
Yaşanan bu vedanın ardından Piraye rolünü oynayan Tülin Özen ile Deniz'i canlandıran Burak Sevinç diziye veda etti.