TÜİK verilerine göre en çok konut satılan iller... Bu şehirlerde evi olanlar yaşadı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; nisan ayı sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 31,7 oldu. Türkiye genelinde konut ortalama metrekare fiyatı 3 bin 113 TL, ortalama konut fiyatı ise 404 bin 690 TL olarak gerçekleşti. Peki Türkiye'de konut fiyatları en çok hangi illerde artı? Hangi illerde konut yatırımı yapanlar daha kazançlı çıktılar? İşte rakamlarla tüm detaylar..