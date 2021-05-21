TÜİK verilerine göre en çok konut satılan iller... Bu şehirlerde evi olanlar yaşadı!
Ülkemizde Nisan ayında 95.863 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam ile konut satışları geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 124,1 artış gösterdi. İşte konut satışlarının en çok yaşandığı şehirlerin fiyatları...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; nisan ayı sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 31,7 oldu. Türkiye genelinde konut ortalama metrekare fiyatı 3 bin 113 TL, ortalama konut fiyatı ise 404 bin 690 TL olarak gerçekleşti. Peki Türkiye'de konut fiyatları en çok hangi illerde artı? Hangi illerde konut yatırımı yapanlar daha kazançlı çıktılar? İşte rakamlarla tüm detaylar..
Tekirdağ
Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 2.248
Toplam Satış İçinde Payı (%): 2
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.185
Ortalama Fiyat (TL): 269.620
Yıllık Değer Değişimi (%): 25,4
Hatay
Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 1.647
Toplam Satış İçinde Payı (%): 2
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.989
Ortalama Fiyat (TL): 277.950
Yıllık Değer Değişimi (%): 32,3
Sakarya
Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 1.462
Toplam Satış İçinde Payı (%): 2
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.579
Ortalama Fiyat (TL): 288.000
Yıllık Değer Değişimi (%): 34,1