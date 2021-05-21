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TÜİK verilerine göre en çok konut satılan iller... Bu şehirlerde evi olanlar yaşadı!

TÜİK verilerine göre en çok konut satılan iller... Bu şehirlerde evi olanlar yaşadı!

Ülkemizde Nisan ayında 95.863 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam ile konut satışları geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 124,1 artış gösterdi. İşte konut satışlarının en çok yaşandığı şehirlerin fiyatları...

TÜİK verilerine göre en çok konut satılan iller... Bu şehirlerde evi olanlar yaşadı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; nisan ayı sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 31,7 oldu. Türkiye genelinde konut ortalama metrekare fiyatı 3 bin 113 TL, ortalama konut fiyatı ise 404 bin 690 TL olarak gerçekleşti. Peki Türkiye'de konut fiyatları en çok hangi illerde artı? Hangi illerde konut yatırımı yapanlar daha kazançlı çıktılar? İşte rakamlarla tüm detaylar..

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TÜİK verilerine göre en çok konut satılan iller... Bu şehirlerde evi olanlar yaşadı!

Tekirdağ

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 2.248

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.185

Ortalama Fiyat (TL): 269.620

Yıllık Değer Değişimi (%): 25,4

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TÜİK verilerine göre en çok konut satılan iller... Bu şehirlerde evi olanlar yaşadı!

Hatay

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 1.647

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.989

Ortalama Fiyat (TL): 277.950

Yıllık Değer Değişimi (%): 32,3

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TÜİK verilerine göre en çok konut satılan iller... Bu şehirlerde evi olanlar yaşadı!

Sakarya

Nisan 2021 Konut Satış Adedi: 1.462

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.579

Ortalama Fiyat (TL): 288.000

Yıllık Değer Değişimi (%): 34,1

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