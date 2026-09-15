TÜİK verileri ortaya koydu! Türkiye'de en sıra dışı isim bakın neymiş...
TÜİK verileri Türkiye’deki isim çeşitliliğini ortaya koydu. Milyonlarca kişinin taşıdığı isimlerin yanında yalnızca bir kişide bulunan son derece nadir adların da nüfus kayıtlarında yer aldığı görüldü.
Türkiye’de isim tercihlerinin yıllar içinde önemli ölçüde çeşitlilik gösterdiği görüldü. TÜİK’in Nüfus İstatistikleri Portalı’nda yer alan güncel verilere göre bazı isimler milyonlarca kişi tarafından kullanılırken bazı adlar ise yalnızca tek bir kişide kayıtlara geçti.
2025 verilerinde Türkiye’nin en yaygın erkek ismi Mehmet oldu. Nüfus kayıtlarında 1 milyon 271 bin 896 kişinin Mehmet adını taşıdığı görüldü. Mehmet’i 1 milyon 57 bin 634 kişiyle Mustafa, 857 bin 105 kişiyle Ahmet ve 736 bin 478 kişiyle Ali izledi.
Kadınlarda ise Fatma ilk sırada yer aldı. Fatma adını taşıyanların sayısı 1 milyon 152 bin 158 olarak kayıtlara geçti. Bu ismi 906 bin 873 kişiyle Ayşe ve 776 bin 708 kişiyle Emine takip etti.
BAZI İSİMLER SADECE BİR KİŞİDE BULUNDU
Asıl dikkat çeken tablo ise nadir isimlerde ortaya çıktı. 2026 yılında yayımlanan TÜİK verilerine dayalı çalışmalarda bazı isimlerin Türkiye genelinde yalnızca birer çocukta bulunduğu görüldü.
Nadir kız isimleri arasında Azra Akel, Elif Evin ve Irmak Dila dikkat çekti. Bu isimlerin her birinin yalnızca bir kişide kayıtlı olduğu belirtildi. Erkeklerde ise Kerem Akil ve Kağan Celal aynı şekilde tek kişide bulunan isimler arasında yer aldı. Bu durum, Türkiye’de isim tercihinin yalnızca geleneksel ve yaygın adlarla sınırlı kalmadığını gösterdi.
İSİMLERDEKİ ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMALARA DA YANSIDI
Türkiye’de isimlerin toplumsal ve kültürel değişimlerle birlikte farklılaştığı bilimsel çalışmalarda da ele alındı. Modern Türkiye’de kişisel isimleri inceleyen bir araştırmada 2014 yılında hayatta olan vatandaşların isimleri incelendi ve 5 bin erkek ile 5 bin kadın adı üzerinden kapsamlı bir analiz yapıldı. Araştırmada kadın isimlerinin erkek isimlerine göre daha çeşitli olduğu sonucuna ulaşıldı. Çalışmada ayrıca Türkçe isimlerin yanı sıra Arapça ve Farsça kökenli isimlerin de önemli bir yer tuttuğu belirlendi.
YENİ KUŞAKLARIN TERCİHLERİ DE DEĞİŞTİ
İsim tercihindeki değişim yeni doğan bebeklerde de görüldü. TÜİK’in 2024 verilerinde erkek bebeklerde Alparslan, Göktuğ ve Yusuf; kız bebeklerde ise Defne, Asel ve Zeynep öne çıktı. Böylece Türkiye’de bir yandan Mehmet, Fatma, Mustafa ve Ayşe gibi kuşaklar boyunca kullanılan isimler varlığını sürdürürken diğer yandan daha az rastlanan ve özgün isimlerin de nüfus kayıtlarında yer aldığı görüldü. İsimlerin toplumun kültürel yapısını, dönemsel eğilimlerini ve ailelerin tercihlerini yansıttığı belirtilirken, önümüzdeki yıllarda hangi isimlerin yaygınlaşacağı da merak konusu oldu.