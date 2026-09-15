TÜİK verileri ortaya koydu! Türkiye'de en sıra dışı isim bakın neymiş...

Kadınlarda ise Fatma ilk sırada yer aldı. Fatma adını taşıyanların sayısı 1 milyon 152 bin 158 olarak kayıtlara geçti. Bu ismi 906 bin 873 kişiyle Ayşe ve 776 bin 708 kişiyle Emine takip etti.

BAZI İSİMLER SADECE BİR KİŞİDE BULUNDU

Asıl dikkat çeken tablo ise nadir isimlerde ortaya çıktı. 2026 yılında yayımlanan TÜİK verilerine dayalı çalışmalarda bazı isimlerin Türkiye genelinde yalnızca birer çocukta bulunduğu görüldü.

Nadir kız isimleri arasında Azra Akel, Elif Evin ve Irmak Dila dikkat çekti. Bu isimlerin her birinin yalnızca bir kişide kayıtlı olduğu belirtildi. Erkeklerde ise Kerem Akil ve Kağan Celal aynı şekilde tek kişide bulunan isimler arasında yer aldı. Bu durum, Türkiye’de isim tercihinin yalnızca geleneksel ve yaygın adlarla sınırlı kalmadığını gösterdi.

İSİMLERDEKİ ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMALARA DA YANSIDI

Türkiye’de isimlerin toplumsal ve kültürel değişimlerle birlikte farklılaştığı bilimsel çalışmalarda da ele alındı. Modern Türkiye’de kişisel isimleri inceleyen bir araştırmada 2014 yılında hayatta olan vatandaşların isimleri incelendi ve 5 bin erkek ile 5 bin kadın adı üzerinden kapsamlı bir analiz yapıldı. Araştırmada kadın isimlerinin erkek isimlerine göre daha çeşitli olduğu sonucuna ulaşıldı. Çalışmada ayrıca Türkçe isimlerin yanı sıra Arapça ve Farsça kökenli isimlerin de önemli bir yer tuttuğu belirlendi.