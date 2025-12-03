TÜİK verileri açıkladı! İşte fiyatı en çok artan ürünler...

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 6,9 ile patates, yüzde 6,59 ile margarin, yüzde 6,01 ile diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi) ve yüzde 5,89 ile tereyağı yer aldı.

EN ÇOK TAZE SEBZELER UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 9,52 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bunu yüzde 8,64 ile tavuk eti, yüzde 8,38 ile yumurta, yüzde 7,07 ile taze balık, yüzde 5,2 ile otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama hizmetleri takip etti.