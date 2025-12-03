BIST 11.067
TÜİK verileri açıkladı! İşte fiyatı en çok artan ürünler...

Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 16,97 ile kaydedildi. İşte, kasım ayında fiyatı en çok artan ürünler...

TÜİK verileri açıkladı! İşte fiyatı en çok artan ürünler... - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, evcil hayvanlarla ilgili ürünlerdeki fiyat artışını 14,27 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı ve 12,79 ile paket turlar izledi.

TÜİK verileri açıkladı! İşte fiyatı en çok artan ürünler... - Resim: 2

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 6,9 ile patates, yüzde 6,59 ile margarin, yüzde 6,01 ile diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi) ve yüzde 5,89 ile tereyağı yer aldı.

EN ÇOK TAZE SEBZELER UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 9,52 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bunu yüzde 8,64 ile tavuk eti, yüzde 8,38 ile yumurta, yüzde 7,07 ile taze balık, yüzde 5,2 ile otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama hizmetleri takip etti.

TÜİK verileri açıkladı! İşte fiyatı en çok artan ürünler... - Resim: 3

EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI PATLADI

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

TÜİK verileri açıkladı! İşte fiyatı en çok artan ürünler... - Resim: 4

TAZE SEBZE FİYATLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Kasımda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

