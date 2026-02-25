TÜİK rakamları paylaştı: O illerde akraba evliliği ülke ortalamasını katladı! İlk sıradaki il...
TÜİK’in 2025 yılı evlilik istatistikleri, Türkiye’nin iki farklı yüzünü ortaya koydu. Ülke genelinde akraba evliliği oranı %3,2’ye gerileyerek tarihi bir düşüş yaşasa da, bölgesel bazda bakıldığında tablo tamamen değişiyor. Batı illerinde bu oran neredeyse sıfırlanırken; Doğu ve Güneydoğu’daki bazı şehirlerimiz, ülke ortalamasının tam 5 katı üzerine çıkarak şaşırttı. İşte Türkiye’nin en düşük ve en yüksek akraba evliliği oranına sahip o illeri…
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Akraba evliliği oranı Türkiye genelinde düşerken, o illerde adeta patlama yaptı. İşte ülke ortalamasını 5'e katlayan o şehirler ve listede zirveye yerleşen şaşırtıcı iller listesi...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 yılında Türkiye genelinde 552 bin 237 çift evlilik yaptı. Açıklanan rakamın, uzun yıllar ortalamasına yakın bir seviyede gerçekleştiği görüldü.
Öte yandan pandemi sonrası dönem incelendiğinde tablo değişti. 2020’de etkisini gösteren salgının ardından geçen beş yıllık süreçte evlilik sayılarında dalgalı bir seyir kaydedildi.
2025 EN DÜŞÜK EVLİLİK SAYISININ GÖRÜLDÜĞÜ YIL
2021-2025 döneminde en yüksek evlilik sayısı yaklaşık 576 bin ile 2022 yılında gerçekleşti. 2025 yılı ise aynı dönem içinde en düşük evlilik sayısının görüldüğü yıl olarak kayıtlara geçti.
HER 100 EVLİLİKTEN 3'Ü AKRABA EVLİLİĞİ
Bu veriler, akraba evlilik oranının 2010 yılına kıyasla belirgin şekilde düştüğünü gösterdi. 2010’da her 100 evlilikten yaklaşık 6’sı akraba evliliğiyken, 2025’te bu oran her 100 evlilikte 3’e geriledi.
2024 yılında akraba evliliği oranı yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşti. 2025’te ise oran yüzde 3’e geriledi. Sayısal olarak bakıldığında da benzer bir tablo ortaya çıktı. 2024’te 18 bin 619 akraba evliliği kayda geçerken, 2025 yılında bu sayı 16 bin 635’e düştü.
Eğitim düzeyinin artması, kentleşme oranının yükselmesi ve genetik risklere yönelik farkındalığın yaygınlaşması, akraba evliliklerinde azalmayı destekleyen faktörler arasında gösterildi.