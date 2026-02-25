TÜİK rakamları paylaştı: O illerde akraba evliliği ülke ortalamasını katladı! İlk sıradaki il...

HER 100 EVLİLİKTEN 3'Ü AKRABA EVLİLİĞİ

Bu veriler, akraba evlilik oranının 2010 yılına kıyasla belirgin şekilde düştüğünü gösterdi. 2010’da her 100 evlilikten yaklaşık 6’sı akraba evliliğiyken, 2025’te bu oran her 100 evlilikte 3’e geriledi.

2024 yılında akraba evliliği oranı yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşti. 2025’te ise oran yüzde 3’e geriledi. Sayısal olarak bakıldığında da benzer bir tablo ortaya çıktı. 2024’te 18 bin 619 akraba evliliği kayda geçerken, 2025 yılında bu sayı 16 bin 635’e düştü.

Eğitim düzeyinin artması, kentleşme oranının yükselmesi ve genetik risklere yönelik farkındalığın yaygınlaşması, akraba evliliklerinde azalmayı destekleyen faktörler arasında gösterildi.