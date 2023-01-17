TÜİK konut satış istatistiklerini açıkladı: Uzman isimlerden dikkat çeken değerlendirmeler!
TÜİK Aralık ayı konut satış istatistiklerini bu sabah açıkladı. Buna göre; Konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 485 bin 622 olarak gerçekleşti. Konut satışları Türkiye genelinde Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 207 bin 963 oldu. TÜİK Aralık 2022 Konut Satış İstatistikleri’nden yola çıkan inşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, aralıkta konut satışları geçene yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 207 bin 963 oldu. Konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 485 bin 622 olarak gerçekleşti.
Konut satışlarında aralıkta İstanbul 36 bin 744 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 16 bin 365 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 11 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile Antalya izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 58 konut ile Ardahan oldu.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,8 azalış göstererek 21 bin 796 oldu. 2022 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 4,8 azalışla 280 bin 320 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı aralık ayında yüzde 10,5, 2022 yılında yüzde 18,9 olarak gerçekleşti.
İPOTEKLİ SATIŞLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Türkiye genelinde diğer konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 186 bin 167 oldu. 2022 yılında gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artışla 1 milyon 205 bin 302 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı aralık ayında yüzde 89,5, 2022 yılında yüzde 81,1 olarak gerçekleşti.