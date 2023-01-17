TÜİK konut satış istatistiklerini açıkladı: Uzman isimlerden dikkat çeken değerlendirmeler!

Konut satışlarında aralıkta İstanbul 36 bin 744 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 16 bin 365 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 11 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile Antalya izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 58 konut ile Ardahan oldu.