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TÜİK açıkladı İşte Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu iller

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TÜİK açıkladı İşte Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu iller

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde yaşam süresinin en uzun olduğu iller açıklandı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla kadar ulaşabiliyor

TÜİK açıkladı İşte Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu iller

10- ANKARA

Erkek: 76.7

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 79.4

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TÜİK açıkladı İşte Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu iller

9- ADIYAMAN

Erkek: 76.6

Kadın: 82.5

Genel Ortalama: 79.5

210
TÜİK açıkladı İşte Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu iller

8- RİZE

Erkek: 75.3

Kadın: 83.7

Genel Ortalama: 79.6

310
TÜİK açıkladı İşte Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu iller

7- ORDU

Erkek: 76.6

Kadın: 83

Genel Ortalama: 79.8

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