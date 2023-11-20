TÜİK açıkladı İşte Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu iller
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde yaşam süresinin en uzun olduğu iller açıklandı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla kadar ulaşabiliyor
10- ANKARA
Erkek: 76.7
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 79.4
110
9- ADIYAMAN
Erkek: 76.6
Kadın: 82.5
Genel Ortalama: 79.5
210
8- RİZE
Erkek: 75.3
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 79.6
310
7- ORDU
Erkek: 76.6
Kadın: 83
Genel Ortalama: 79.8
410