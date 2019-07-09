Tuğçe'nin hayatını kabusa çevirdi! Hukuk mücadelesi başlattı
İZMİR'de 22 yaşındaki Tuğçe Aras A., iki yıl önce kendisinden 23 yaş büyük eşi A.A. tarafından sevgili oldukları sırada kamp yaptıkları çadırda ayrılmak istediği gerekçesiyle av tüfeğiyle başından vuruldu. Parçalanıp tanınmaz hale gelen yüzünden 15 ameliyat geçiren Tuğçe Aras A., gördüğü şiddete daha fazla dayanamayarak hukuk mücadelesi başlattı.
İzmir'de yaşayan Tuğçe Aras A., yaklaşık üç yıl önce kendisinden 23 yaş büyük, iş insanı A.A. ile tanışınca aralarındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü. Ancak 9 ay sonra A.A., Tuğçe'ye sürekli şiddet ve psikolojik baskı uyguladı. Yaşadığı dehşet günlerinden kurtulabilmek için ayrılık kararı alan Tuğçe, bunu kamp için gittikleri Urla'da A.A.'ya söyleyince, hayatını kabusa çeviren süreç de başladı. Kararı duyunca öfkelenen A.A., arabasından aldığı av tüfeğiyle ateş etti, çadırda bulunan Tuğçe'nin yüzü saçmalarla parçalandı.
15 ameliyat geçirdi, yüzünü hissetmez oldu
Olayın yaşandığı dağlık alanda yüzü parçalanan Tuğçe, A.A. tarafından Urla Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın kaza olduğunu söyledikten sonra A.A., hastaneden ayrıldı. Bir süre verdiği yaşam mücadelesini kazanan Tuğçe, çeşitli hastanelerde süren tedavileri sırasında 15 ameliyat geçirdi. Sağ gözünü kaybetti, yerine protez göz takıldı, doku kayıpları için bacağından alınan parça, gözünün bulunduğu bölgeye nakledildi. Burnu parçalandığı için koku alma duyusunu kaybetti, yüzünün bir bölümünü hissetmemeye başladı, hayatı kabusa döndü.
Evlilik sırasında da devam etti
Bu arada olayı gerçekleştiren A.A., kaza sonucu silahın ateş aldığını ileri sürdü, önce tutuklandı, ardından itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu gelişmeden sonra Tuğçe, kendisine yönelik tehditlerini sürdüren A.A. ile 17 Ağustos 2017 tarihinde evlenmek zorunda kaldı. Bu evlilik sırasında da Tuğçe'nin dramı devam etti, sürekli şiddet ve psikolojik baskı gördü. Yaşadığı şiddete daha fazla dayanamayan Tuğçe, bir yandan boşanma davası açtı, bir yandan da yaralanmasıyla ilgili dava açılması için mücadele verdi. Tuğçe'nin, avukatı Sibel Önder'le birlikte verdiği hukuk mücadelesinde A.A. hakkında 'kasten yaralama' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Fotoğraflar dehşeti gözler önüne serdi
Bu arada, Tuğçe Aras A.'nın olaydan önceki fotoğrafıyla, sonrasında çekilen ve son halini gösteren fotoğrafı, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Boşanma davası süren Tuğçe Aras A., hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayarak, "Yaşadıklarımın herkese ders olmasını istiyorum. Beni bu hale getiren kişiye karşı artık susup, korkup, oturmayacağım. Sessiz kalmayacağım, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.