Tuğçe'nin hayatını kabusa çevirdi! Hukuk mücadelesi başlattı

Evlilik sırasında da devam etti

Bu arada olayı gerçekleştiren A.A., kaza sonucu silahın ateş aldığını ileri sürdü, önce tutuklandı, ardından itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu gelişmeden sonra Tuğçe, kendisine yönelik tehditlerini sürdüren A.A. ile 17 Ağustos 2017 tarihinde evlenmek zorunda kaldı. Bu evlilik sırasında da Tuğçe'nin dramı devam etti, sürekli şiddet ve psikolojik baskı gördü. Yaşadığı şiddete daha fazla dayanamayan Tuğçe, bir yandan boşanma davası açtı, bir yandan da yaralanmasıyla ilgili dava açılması için mücadele verdi. Tuğçe'nin, avukatı Sibel Önder'le birlikte verdiği hukuk mücadelesinde A.A. hakkında 'kasten yaralama' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.