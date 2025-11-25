Tuğçe Tayfur'dan skandal açıklama! "Babamın emeğini yedirmeyeceğim"
Arabesk müziğin en sevilen isimlerinden olan Ferdi Tayfur ölümünün ardından miras kavgaları ile gündemden düşmüyor. Kızı Tuğçe Tayfur yeniden miras krizinin fitilini ateşledi...
Ferdi Tayfur 79 yaşında 2 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Sanatçının oğlu Ferdi Taha Tayfur, geçen günlerde babasının eserlerinin Ferdifon şirketinde toplandığını açıklamıştı: "Plak, kaset, video film ve arşiv çalışmalarımız artık Ferdifon'da."
Ferdi Taha Tayfur'un bu açıklaması miras krizinin fitilini yeniden ateşledi.
Bunun üzerine Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyada yeni bir video yayınlayarak babasının müzik şirketi için mahkemeden tedbir kararı aldırdıklarını açıkladı ve sanatçının yeğenlerine seslendi:
"Benim sizinle aramdaki fark şu: Ben sesimle para kazanıyorum, siz babamın emeklerini kullanarak para kazanıyorsunuz."
"Ferdifon şirketine tedbir koydurduk. Dijital haklara artık sahip olamıyorsunuz. Ki bu miktar 3 ayda bir 2 - 2.5 milyon liraya varıyordu."