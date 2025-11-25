BIST 10.928
Tuğçe Tayfur'dan skandal açıklama! "Babamın emeğini yedirmeyeceğim"

Arabesk müziğin en sevilen isimlerinden olan Ferdi Tayfur ölümünün ardından miras kavgaları ile gündemden düşmüyor. Kızı Tuğçe Tayfur yeniden miras krizinin fitilini ateşledi...

Tuğçe Tayfur'dan skandal açıklama! "Babamın emeğini yedirmeyeceğim" - Resim: 1

Ferdi Tayfur 79 yaşında 2 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Sanatçının oğlu Ferdi Taha Tayfur, geçen günlerde babasının eserlerinin Ferdifon şirketinde toplandığını açıklamıştı: "Plak, kaset, video film ve arşiv çalışmalarımız artık Ferdifon'da."

Tuğçe Tayfur'dan skandal açıklama! "Babamın emeğini yedirmeyeceğim" - Resim: 2

Ferdi Taha Tayfur'un bu açıklaması miras krizinin fitilini yeniden ateşledi.

Tuğçe Tayfur'dan skandal açıklama! "Babamın emeğini yedirmeyeceğim" - Resim: 3

Bunun üzerine Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyada yeni bir video yayınlayarak babasının müzik şirketi için mahkemeden tedbir kararı aldırdıklarını açıkladı ve sanatçının yeğenlerine seslendi:

Tuğçe Tayfur'dan skandal açıklama! "Babamın emeğini yedirmeyeceğim" - Resim: 4

"Benim sizinle aramdaki fark şu: Ben sesimle para kazanıyorum, siz babamın emeklerini kullanarak para kazanıyorsunuz."

"Ferdifon şirketine tedbir koydurduk. Dijital haklara artık sahip olamıyorsunuz. Ki bu miktar 3 ayda bir 2 - 2.5 milyon liraya varıyordu."

