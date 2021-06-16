Tuğçe Kazaz Erdoğan üzerinden Atatürk’ü vurmaya çalıştı!
Tuğçe Kazaz daha önce yapmış olduğu Atatürk paylaşımları yüzünden tepki almıştı bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci bir dil bilmemesine yönelik gelen eleştirilere tepki gösteren Kazaz, ilginç ifadelere imza attı. Kazaz, Erdoğan ve Atatürk kıyaslaması yaparak, üstü kapalı Atatürk eleştirisi yaptı.
Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Tuğçe Kazaz, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e 'gizli hakaret' içeren ifadeler kullandı.
Kazaz yine sosyal medyayı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci bir dil bilmemesine yönelik gelen eleştirilere tepki gösteren Kazaz, ilginç ifadelere imza attı.
'Erdoğan' ve 'Atatürk'ü kıyasladı!
İşte Tuğçe Kazaz'ın çok tepki toplayan o paylaşımı:
“Erdoğan’la dil bilmediği için alay eden ve Atatürk'ün birden çok dil bildiğinden dem vurup Erdoğan’ı aşağılamaya çalışan zevatlara deyin ki çok dil bilen Atatürk'ü Osmanlı, Erdoğan’ı ise Atatürk Türkiye’si yetiştirdi. Aralarında fark olması normal.”
Mustafa Kemal Atatürk ile Erdoğan’ı karşılaştıran Kazaz'ın bu tweeti sosyal medyayı karıştırdı. Kazaz'a tepki yağdı.