Tuğçe Kazaz Erdoğan üzerinden Atatürk’ü vurmaya çalıştı!

'Erdoğan' ve 'Atatürk'ü kıyasladı!

İşte Tuğçe Kazaz'ın çok tepki toplayan o paylaşımı:



“Erdoğan’la dil bilmediği için alay eden ve Atatürk'ün birden çok dil bildiğinden dem vurup Erdoğan’ı aşağılamaya çalışan zevatlara deyin ki çok dil bilen Atatürk'ü Osmanlı, Erdoğan’ı ise Atatürk Türkiye’si yetiştirdi. Aralarında fark olması normal.”