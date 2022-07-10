Tuğçe Kandemir'e konser öncesi kötü haber verildi! Ünlü şarkıcı ayakta zor durdu
Müzik öğretmenliğinden şarkıcılığa başlayan ve yazıp seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni toplayan Tuğçe Kandemir geçtiğimiz akşam Bursa'da konser verdi. Ünlü şarkıcı sahnede aldığı kötü haberle adeta yıkılırken şarkılarını seslendirmeye devam etti.
'Bu benim öyküm' şarkısı ile çıkış yapan 26 yaşındaki müzik öğretmeni ve sevilen şarkıcı Tuğçe Kandemir geçtiğimiz akşam Bursa'da sahne aldı.
Tuğçe Kandemir, Konser öncesinde babaannesinin vefat ettiğinini haberini aldı. Ölüm haberiyle yıkılan Kandemir, yine de hayranlarına konser verdi.
Kandemir, “Hayatımın en zorlu konserlerinden biriydi Orhaneli. Konser öncesi babaannemin vefat haberini alıp, her şeye rağmen alanı dolduran binlerce güzel yüreği eğlendirebilmek için elimden geleni yaptım."
"Dik durabilmek için çok savaş verdim. Umarım başarılı olmuşumdur. Gelen herkese çok teşekkür ederim. Acımı bilmeden benimle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim. Sizleri seviyorum.” ifadelerine yer verdi.