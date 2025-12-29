Tuğberk sessizliğini bozdu ablası Tuğyan için bakın ne dedi! Güllü'nün ölümünde olay 'Kervan' detayı
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili konuşan oğlu Tuğberk Yağız Gülter, başlangıçta olayı kaza olarak gördüğünü ancak şüphelerin zamanla oluştuğunu söyledi. Gülter, “Eğer ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır” ifadesini kullanarak dikkat çeken bir iddiada bulundu. Gülter, annesi ile ablası arasında Kervan nedeniyle yaşanan bir tartışmanın ciddi boyutlara ulaştığını sözlerine ekledi.
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut (52), eylül ayında Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, A Haber'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.İlk etapta yaşananları bir kaza olarak değerlendirdiğini söyleyen Gülter, şüphelerin zamanla oluştuğunu ifade etti.
Annesiyle ilişkisinin her zaman iyi olduğunu belirten Gülter, ablası Tuğyan’ın annesinin konuşmadığı kişilerle temas kurduğunu dile getirdi. Bu zamana kadar susmayı tercih ettiğini söyleyen Gülter, bundan sonra merak edilen her soruya cevap vereceğini vurguladı.
Hastaneye giderken aklında hiçbir şüphe olmadığını ifade eden Gülter, ablasının bayıldığını gördüğünde olayın kesinlikle bir kaza olduğunu düşündüğünü söyledi. Annesinin yanındayken kendisine intihar iddialarının iletildiğini aktaran Gülter, kamuoyuna açıklama yapılması gerektiğinde metni kendisinin okumayı teklif ettiğini belirtti.