Tuğba Özerk tartışmanın fitilini ateşledi 'Sosyal medya olmasa çocuk yapmazlar'
Tuğba Özerk, ünlü isimleri diline doladı. Sert açıklamalarda bulunan Özerk, tartışmanın fitilini ateşledi.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle vaktinin çoğunu evinde geçiren ve sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Tuğba Özerk, açıklamaları ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Son olarak çektiği kliple magazin gündemine bomba gibi düşen Tuğba Özerk, ünlü isimleri hedef alan sert açıklamalarda bulundu.
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Özerk, şunları söyledi:
'Şimdi sosyal medyada çocuklar ön planda, isimlerine hesaplar var. Evlilikler aşırı derecede göz önünde yaşanıyor.''
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''Eğer sosyal medya olmasaydı çoğu ünlünün çocuk yapıp, evleneceğini düşünmüyorum.''
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