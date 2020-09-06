Tuğba Özerk pet şişeden elbisesi olay oldu! Dekoltesi göz kamaştırdı
40 yaşındaki sevilen pop müziği şarkıcı Tuğba Özerk giydiği elbise ile magazin dünyasında çok konuşulanlar arasında girdi.
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, yıllar önce paylaştığı 'Makas' şarkısını kliplendirmişti. Özerk bu çalışmasıyla müzikseverlerin beğenisini kazanmıştı.
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Şarkıcı Tuğba Özerk, 11 yıl önce dinleyicilerle paylaştığı 'Aşkın Her Hali' albümünün 'Makas' parçasını kliplendirmesinden sonra bu kez elbisesiyle herkesi şaşırttı.
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Tuğba Özerk önceki akşam arkadaşlarıyla Bebek Otel’den çıkarken görüntülendi.
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Şarkıcı, kıyafetinin geri dönüşüme katkı sağlayan kumaştan yapıldığını söyledi
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