Tuğba Özay'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneye kaldırıldı hayranlarını üzen haber

Özay’la ilgili bir yazı kaleme alan Akay, şunları yazdı:

''Sevgili dostum Tuğba Özay, aşırı stres ve yorgunluk nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Annesi Duygu Özay ve asistanı tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Özay’a, endoskopi ve kolonoskopi yapıldı.''