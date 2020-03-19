Tuğba Özay'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneye kaldırıldı hayranlarını üzen haber
Show Tv ekranlarında yayımlanan Kuaförüm Sensin programında jüri koltuğunda oturan Tuğba Özay, aniden hastaneye kaldırılınca hayranlarını şoke etti. Tuğba Özay'ın üzücü haberini Onur Akay verdi.
Kuaförüm Sensin yarışmasının jüri üyelerinden olan eski manken Tuğba Özay'ın hastaneye kaldırıldığını ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile tanınan Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Özay'ın hastanedeyken fotoğrafını paylaşan Akay, mide kanaması geçirdiğini belirtti.
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Özay’la ilgili bir yazı kaleme alan Akay, şunları yazdı:
''Sevgili dostum Tuğba Özay, aşırı stres ve yorgunluk nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Annesi Duygu Özay ve asistanı tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Özay’a, endoskopi ve kolonoskopi yapıldı.''
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'' Sevenlerini çok korkutan Tuğba’nın mide kanaması geçirdiği öğrenildi. Kendisine acil şifalar diliyorum.''
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''Anasteziden çıkan canım Tuğba’cım zafer işareti yaparak poz verdi.''
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