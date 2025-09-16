Tuğba Özay'dan ortalığı karıştıran iddia! Doğruysa yer yerinden oynar
Eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda bulutları işaret ederek büyük iddialarda bulundu. Özay'ın bu iddiaları sosyal medyada büyük ses getirdi. O paylaşımı görenlerin yüreği ağzına geldi.
Eski manken Tuğba Özay her yaptığıyla gündeme gelirken, her söylediğiyle de çok konuşuluyor. Özay son olarak sosyal medya hesabında bulutların yapay olduğuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımın altına yorum yağdı. Eski mankenin bu iddiası, sosyal medyada büyük ses getirdi.
Bir zamanların ünlü mankeni Tuğba Özay, son dönemde sık sık politik ve çevresel bağlamda yaptığı garip çıkışlarla gündeme geliyor.
Komplo teorileri ile yakından ilgilenen Özay, son paylaşımıyla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.
Özay, bu kez bulutlardan şüphelendi. Teknesinde gökyüzündeki bulutları görüntüleyen Özay, aslında görünenlerin bulut değil kimyasal püskürtme olduğunu söyledi.