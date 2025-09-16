Tuğba Özay'dan ortalığı karıştıran iddia! Doğruysa yer yerinden oynar

Eski manken Tuğba Özay her yaptığıyla gündeme gelirken, her söylediğiyle de çok konuşuluyor. Özay son olarak sosyal medya hesabında bulutların yapay olduğuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımın altına yorum yağdı. Eski mankenin bu iddiası, sosyal medyada büyük ses getirdi.