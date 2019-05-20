Tuğba Özay'dan fenomen videoya tepki! Ramazan davulcusunu topluma aykırı buldu!

Geçtiğimiz günlerde, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ramazan davulcusuna camdan klarnetiyle bir gencin eşlik etmesi renkli görüntüler ortaya koymuştu. Sosyal medyada paylaşılan bu videoyu binlerce kişi beğenmişti. Tuğba Özay ise bu videoya gönderme yaparak ramazan davulcularından rahatsızlığını dile getirdi.