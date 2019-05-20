Tuğba Özay'dan fenomen videoya tepki! Ramazan davulcusunu topluma aykırı buldu!
Geçtiğimiz günlerde fenomen olan ramazan davulcusu ve klarnet çalan gencin o videosuna Tuğba Özay'dan sert çıkış. Özay, sosyal medyada isyan etti.
Geçtiğimiz günlerde, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ramazan davulcusuna camdan klarnetiyle bir gencin eşlik etmesi renkli görüntüler ortaya koymuştu. Sosyal medyada paylaşılan bu videoyu binlerce kişi beğenmişti. Tuğba Özay ise bu videoya gönderme yaparak ramazan davulcularından rahatsızlığını dile getirdi.
Tuğba Özay, Ramazan davulcusu ile klarnet çalan gencin videosunun altına eleştiri yorumuyla gündeme geldi. Özay yorumunda, "Onca uyuyan çocuk, hasta teyzeler, amcalar, hamile kadın ve yaşlı insanlar asla düşünülmüyor. Evet eğlenceli görünebilir ama toplum kurallarına tamamen aykırı bir durum.
Keza Ramazan davulcusu bile olmamalı. Artık teknoloji diye bir şey var. Kursunlar telefonlarını kalksınlar. Her türlü manyaklığı normalleştiren sevgili ülkem." diyerek tepkisini gösterdi.
Tuğba Özay'ın beğenmeyerek, isyan ettiği video, birçok kişi tarafından görüntülenmiş ve çok izlenenler arasına girmişti.