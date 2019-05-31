Tuğba Özay ve İtalyan eşi Ludovic Fattizzo boşandı mahkeme sonrası açıklamaları olay
Tam on yıl önce hayatlarını birleştiren Tuğba Özay ve Ludovic Fattizzo, son yıllarda ayrı yaşamakla beraber bugün gerçekleşen mahkemede resmen boşandılar.
Kariyerinde mankenlik, oyunculuk ve şarkıcılık tecrübeleri bulunan ve son olarak katıldığı Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Tuğba Özay, bugün eşi ile birlikte kameraların karşısına geçerek boşandıklarını duyurdu. Ludovic Fattizzo ile boşandıklarını söyleyen Özay, bir süredir ayrı olduklarını da belirtti.
Mahkemenin ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özay, "10 sene önce bugün balayına gittik, 10 sene sonra bugün boşanıyoruz." diyerek açıklamalarına şu şekilde devam etti:
Bizim tek sorunumuz..: “Boşandık. Zaten bir süredir devam ediyordu… Sonrasında bir takım işlemlerin olması için ara verilmişti. Hayat… Her zaman sevgi ve saygıyla anacağım değerli bir insan. Bizim tek sorunumuz zaten iki ülke arasında yaşamaktı. Ama hayırlısı, artık herkesin kendi yolu."
Avukatı konuştu: Fattizzo'nun avukatı ise yaptığı açıklamada sorunun bir arada olmamalarının olduğuna söyledi. Ayrıca avukat “Ludoviz Fattizzo İtalya'da yaşıyordu. Tuğba hanım ise Türkiye'de…" diyerek şu açıklamalarda bulundu;