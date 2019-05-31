Tuğba Özay ve İtalyan eşi Ludovic Fattizzo boşandı mahkeme sonrası açıklamaları olay

Tuğba Özay ve İtalyan eşi Ludovic Fattizzo boşandı mahkeme sonrası açıklamaları olay

Tam on yıl önce hayatlarını birleştiren Tuğba Özay ve Ludovic Fattizzo, son yıllarda ayrı yaşamakla beraber bugün gerçekleşen mahkemede resmen boşandılar.

Tuğba Özay ve İtalyan eşi Ludovic Fattizzo boşandı mahkeme sonrası açıklamaları olay - Sayfa 1

Kariyerinde mankenlik, oyunculuk ve şarkıcılık tecrübeleri bulunan ve son olarak katıldığı Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Tuğba Özay, bugün eşi ile birlikte kameraların karşısına geçerek boşandıklarını duyurdu. Ludovic Fattizzo ile boşandıklarını söyleyen Özay, bir süredir ayrı olduklarını da belirtti.

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Tuğba Özay ve İtalyan eşi Ludovic Fattizzo boşandı mahkeme sonrası açıklamaları olay - Sayfa 2

Mahkemenin ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özay, "10 sene önce bugün balayına gittik, 10 sene sonra bugün boşanıyoruz." diyerek açıklamalarına şu şekilde devam etti: 

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Tuğba Özay ve İtalyan eşi Ludovic Fattizzo boşandı mahkeme sonrası açıklamaları olay - Sayfa 3

Bizim tek sorunumuz..: “Boşandık. Zaten bir süredir devam ediyordu… Sonrasında bir takım işlemlerin olması için ara verilmişti. Hayat… Her zaman sevgi ve saygıyla anacağım değerli bir insan. Bizim tek sorunumuz zaten iki ülke arasında yaşamaktı. Ama hayırlısı, artık herkesin kendi yolu."

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Tuğba Özay ve İtalyan eşi Ludovic Fattizzo boşandı mahkeme sonrası açıklamaları olay - Sayfa 4

Avukatı konuştu: Fattizzo'nun avukatı ise yaptığı açıklamada sorunun bir arada olmamalarının olduğuna söyledi. Ayrıca avukat “Ludoviz Fattizzo İtalya'da yaşıyordu. Tuğba hanım ise Türkiye'de…" diyerek şu açıklamalarda bulundu; 

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