Tuğba Özay ve İtalyan eşi Ludovic Fattizzo boşandı mahkeme sonrası açıklamaları olay

Bizim tek sorunumuz..: “Boşandık. Zaten bir süredir devam ediyordu… Sonrasında bir takım işlemlerin olması için ara verilmişti. Hayat… Her zaman sevgi ve saygıyla anacağım değerli bir insan. Bizim tek sorunumuz zaten iki ülke arasında yaşamaktı. Ama hayırlısı, artık herkesin kendi yolu."