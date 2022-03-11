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Tuğba Özay 'Sil Baştan' dedi kulak kanattı şarkısı sosyal medyayı uçurdu

Tuğba Özay 'Sil Baştan' dedi kulak kanattı şarkısı sosyal medyayı uçurdu

Bir dönem manken olan, daha sonra oyunculuğa merak salan ve şimdilerde de şarkıcılık yapan Tuğba Özay bir mekanda Kadınlar Günü etkinliğinde sahne aldı ve Sil Baştan şarkısını söyledi sosyal medya fena karıştı.

Tuğba Özay 'Sil Baştan' dedi kulak kanattı şarkısı sosyal medyayı uçurdu

Bir dönemin iddialı mankenlerinden olan Tuğba Özay temmuz ayında Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını çiftliğine de sıçramasıyla çok zorlu bir dönemden geçmiş ve yayınları ile günlerce konuşulmuştu.

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Tuğba Özay 'Sil Baştan' dedi kulak kanattı şarkısı sosyal medyayı uçurdu

Yangının ardından yeniden hayatına dönen Özay, pandemi sonrası sahne hayatına hız verdi ve farklı mekanlarda sahne almaya başladı.

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Tuğba Özay 'Sil Baştan' dedi kulak kanattı şarkısı sosyal medyayı uçurdu

Tuğba Özay, 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel Bursa'da sahne aldı. Sahne için derin yırtmaçlı pembe bir elbise tercih eden Özay, Şebnem Ferah'ın 'Sil baştan' şarkısını yorumladı. O anlar kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu. 

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Tuğba Özay 'Sil Baştan' dedi kulak kanattı şarkısı sosyal medyayı uçurdu

44 yaşında olan Tuğba Özay'ın sahne performansına yorum yağdı. Sosyal medyada Özay'ın şarkısı için 'kulak kanattın' yorumu yapıldı.

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