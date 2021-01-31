Tuğba Özay o sözleriyle büyük tepki çekti: İyi prim yaptı unutulmuştu

Özay paylaşımına "Kadın kadın gibi, adam adam gibi olsun! Dekolte, makyaj vs gibi şeyler kadına yakışıyor! Erkekleri şu sosyal medya denen platformda kadın gibi giyinip, makyaj yapıp, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz! Fabrika ayarlarına geri dön sevgili ülkem, gittikçe yozlaşıyorsun!.." notunu düştü.