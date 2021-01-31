Tuğba Özay o sözleriyle büyük tepki çekti: İyi prim yaptı unutulmuştu
Kadın ve erkeklerle ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Tuğba Özay'ı birçok kişi eleştirdi.
Uzun bir süredir ekranlarda görülmeyen 42 yaşındaki Tuğba Özay sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı birbirine katmaya devam ediyor. Özay'ın paylaştığı fotoğrafa düştüğü not Twitter'da büyük tepki çekti.
Özay paylaşımına "Kadın kadın gibi, adam adam gibi olsun! Dekolte, makyaj vs gibi şeyler kadına yakışıyor! Erkekleri şu sosyal medya denen platformda kadın gibi giyinip, makyaj yapıp, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz! Fabrika ayarlarına geri dön sevgili ülkem, gittikçe yozlaşıyorsun!.." notunu düştü.
Bu paylaşımın ardından sosyal medyada birçok kişi Özay'ı cinsiyetçi olmakta suçladı. Takipçilerinden de Özay'a büyük tepki geldi.
Özay'ın paylaşımına 500'ü aşkın yorum geldi. Yorumların sınırlandırılmış olması dikkatlerden kaçmadı. Özay'a asıl sert tepki Twitter kullanıcılarından geldi.
İşte tepki tweetleri...