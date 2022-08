Tuğba Özay hapse girdiği zamanı anlattı, gemileri yaktı! ''Kendilerini paraya satıyorlar!''

Bir dönem podyumların en popüler isimlerinden olan, 1995 yılında Miss Model of Turkey seçilen, ardından Miss Model of the World yarışmasında ikinci seçilen Tuğba Özay, geçtiğimiz nisan ayında TV100'de ekranlara gelen 'Beyin Dedektifi' programına konuk olmuş, 2007'de hapse girdiği dönemde yaşadıklarını anlatmıştı.