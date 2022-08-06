Tuğba Özay hapse girdiği zamanı anlattı, gemileri yaktı! ''Kendilerini paraya satıyorlar!''

Dört duvar arasında

2007'de 5.5 ay cezaevinde yatan Özay, "Hayatımda hazmedemediğim şeyler var. Hapse girmem, ilgim olmayan bir olaydan 5.5 ay hapis yattım. Çok ciddi bir travmaydı. En yoğun çalıştığım dönemdi, asla hak etmedim. Fakat o dört duvar arasındaki süreci de iyi ki yaşamışım. O acılardan çok şey öğrendim. Oradaki acılı kadınların yaşamını öğrenince dünyaya daha farklı bakmaya başladım. Kendi içimde olgunlaştım. O süreçten sonra panik ataklar başladı. Cezaevinde okudum, yazdım, insanları dinledim. 15 adımlık avluda kuşları izledim, ağladım" şeklinde konuşmuştu.