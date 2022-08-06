Tuğba Özay hapse girdiği zamanı anlattı, gemileri yaktı! ''Kendilerini paraya satıyorlar!''
Tuğba Özay, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Özay, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Yükselen ev kiralarına isyan eden 44 yaşındaki model ve şarkıcının söyledikleri olay çıkaracak cinsten... ''Kendilerini parayla satıyorlar!''
Ünlü şarkıcı ve model Tuğba Özay, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Özay, son dönemlerde yükseldikçe yükselen ev kiraları hakkında acımasız eleştirilerde bulundu. Ev sahiplerine isyan eden ünlü model, bakın hangi kriz çıkaracak cümleleri kurdu...
Bir dönem podyumların en popüler isimlerinden olan, 1995 yılında Miss Model of Turkey seçilen, ardından Miss Model of the World yarışmasında ikinci seçilen Tuğba Özay, geçtiğimiz nisan ayında TV100'de ekranlara gelen 'Beyin Dedektifi' programına konuk olmuş, 2007'de hapse girdiği dönemde yaşadıklarını anlatmıştı.
Çok korkunç!
"Hayatınızda yaşamak istemediğiniz olay hangisiydi?" sorusuna ünlü isim, “15 yaşımda ailemle trafik kazası geçirmiştim, çok korkunçtu. O kazada annemle babamın hayatını kurtaran ben oldum. Köprü yolunda babam arabadan yola fırladı. Boynum kırılıyordu. Babam ölü gibi yerde yatıyordu. Karşıdan tır geliyordu. El salladım 'Dur' diye, babamın üstüne kapandım. Annem su parkının içine düşmüş. Ben söylemesem babamla bizi alıp hastaneye götürecekler. Annem o kar, tipinin içinde kalacaktı” yanıtını vermişti.
Dört duvar arasında
2007'de 5.5 ay cezaevinde yatan Özay, "Hayatımda hazmedemediğim şeyler var. Hapse girmem, ilgim olmayan bir olaydan 5.5 ay hapis yattım. Çok ciddi bir travmaydı. En yoğun çalıştığım dönemdi, asla hak etmedim. Fakat o dört duvar arasındaki süreci de iyi ki yaşamışım. O acılardan çok şey öğrendim. Oradaki acılı kadınların yaşamını öğrenince dünyaya daha farklı bakmaya başladım. Kendi içimde olgunlaştım. O süreçten sonra panik ataklar başladı. Cezaevinde okudum, yazdım, insanları dinledim. 15 adımlık avluda kuşları izledim, ağladım" şeklinde konuşmuştu.