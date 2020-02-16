Tuğba Melis Türk kimdir Survivor'a girdi hangi dizilerde oynadı?

Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de Tuğba Melis Türk oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden mezun olan Tuğba Melis Türk oyunculuk deneyimini Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ile yaşadı. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist olan Tuğba Melis Türk aslen Bulgaristanlı.