Tuğba Melis Türk kimdir Survivor'a girdi hangi dizilerde oynadı?
Survivor 2020'de Ünlüler -Gönüller kıyasıya yarışacak. Dominik'e gidecek ve Survivor Ünlüler kadrosunda yarışacak isimlerden biri de oyuncu Tuğba Melis Türk. Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ile tanınan Tuğba Melis Türk 29 yaşında ve aslen Bulgaristanlı.
Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de Tuğba Melis Türk oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden mezun olan Tuğba Melis Türk oyunculuk deneyimini Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ile yaşadı. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist olan Tuğba Melis Türk aslen Bulgaristanlı.
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Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor'da bu yıl yarışacak Tuğba Melis Türk, sevilen yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Tuğba Melis Türk hakkında tüm ayrıntılar...
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Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya’da doğdu. Baba tarafı Azeri kökenli.
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Ailesi ile birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmişlerdir. İstanbul’da yaşamaktadır.
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