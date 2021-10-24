Tuğba Ekinci'nin sahne kostümü olay oldu yorum yağdı
Her yaptığı, söylediği ve şarkıları olay şarkıcı Tuğba Ekinci sahne aldığı bir mekandaki cesur kostümü ile olay oldu. Sosyal medyada yorum alan kostüm takipçilerini de ikiye böldü
Tuğba Ekinci, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Tuğba Ekinci şimdi ise marka yüzü olduğu cilt ürünleri markasının tanıtım gecesinde sahne aldı. Tuğba Ekinci giydiği cesur sahne kostümüyle dikkat çekti.
Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci bir cilt markasının reklam yüzü oldu. Markanın bütün organizasyonları katılmak için 1 senelik anlaşma yapan Tuğba Ekinci, markayla 150 bin dolar karşılığın el sıkıştı.
Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci bir cilt markasının reklam yüzü oldu.
Markanın bütün organizasyonları katılmak için 1 senelik anlaşma yapan Tuğba Ekinci, markayla 150 bin dolar karşılığın el sıkıştı.