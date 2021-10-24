Tuğba Ekinci'nin sahne kostümü olay oldu yorum yağdı

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci bir cilt markasının reklam yüzü oldu. Markanın bütün organizasyonları katılmak için 1 senelik anlaşma yapan Tuğba Ekinci, markayla 150 bin dolar karşılığın el sıkıştı.