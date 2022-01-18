Tuğba Ekinci'den Nihat Doğan'a 'Alişan' tokadı: Saf bilo! Karısı namusudur!
Tuğba Ekinci, Alişan'a 'Evlendikten 7 ay sonra çocuğu doğdu' diyen Nihat Doğan'ı 'Saf Bilo' diyerek topa tuttu!
FLASH TV'de yayınlanan Al Sana Haber yorumcu kadrosunda iken, partnerlerinden Nihat Doğan ile 'Türk-Kürt' kavgasına girerek programı terk eden Tuğba Ekinci, son olarak Alişan ile polemiğe giren Nihat Doğan'a çok konuşulacak bir çıkış yaptı. Ekinci, eşi Buse Varol için "Dizilerde öpüşmediği için onunla evlendim" diyen Alişan'a ateş püsküren Nihat Doğan'ın, Buse Varol'un evlenmeden önce hamile kaldığını iddia ederek "Evlendikten 7 ay sonra çocuk oldu. Alişan'ı kınıyorum" ifadelerine çok sert tepki verdi.
Al Sana Haber programında Nihat Doğan ile girdiği 'Türk Bayrağı' polemiğinden sonra programı terk ederek görevinden ayrılan Tuğba Ekinci, Nihat Doğan'a, Alişan'a olan eleştirileri üzerinden yüklendi.
Sivri dilli şarkıcı Tuğba Ekinci arasının açık olduğu Nihat Doğan'ı Alişan hakkında söylediklerinden dolayı yerden yere vurdu
Tuğba Ekinci'den Nihat Doğan'a: Saf Bilo
Ekinci, kişisel Instagram hesabından paylaştığı gönderide Nihat Doğan'ın her açıklamasıyla kendisini daha çok dibe çektiğini ifade ederek ünlü sunucu ve şarkıcıya 'Saf Bilo' diye seslendi.