Tuğba Ekinci'den Nihat Doğan'a 'Alişan' tokadı: Saf bilo! Karısı namusudur!

FLASH TV'de yayınlanan Al Sana Haber yorumcu kadrosunda iken, partnerlerinden Nihat Doğan ile 'Türk-Kürt' kavgasına girerek programı terk eden Tuğba Ekinci, son olarak Alişan ile polemiğe giren Nihat Doğan'a çok konuşulacak bir çıkış yaptı. Ekinci, eşi Buse Varol için "Dizilerde öpüşmediği için onunla evlendim" diyen Alişan'a ateş püsküren Nihat Doğan'ın, Buse Varol'un evlenmeden önce hamile kaldığını iddia ederek "Evlendikten 7 ay sonra çocuk oldu. Alişan'ı kınıyorum" ifadelerine çok sert tepki verdi.