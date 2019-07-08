Tuğba Ekinci'den Ekrem İmamoğlu'na destek veren Murat Boz'a olay sözler
Tuğba Ekinci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde kampanyasına maddi destekte bulunduğu iddia edilen ve yeni başkanla bir araya gelen Murat Boz'a ateş püskürdü.
Ünlü popçu Murat Boz, YSK kararı ile 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık kampanyasına 100 bin lira bağışta bulunmasıyla gündeme gelmişti.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Boz önceki gün Karadeniz Ereğlisi'nde ilk kez bir araya geldi. Buluşma sonrası fotoğrafları yayınlanan Murat Boz'a güzel yorumların yanı sıra bir çok eleştiri de geldi.
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Murat Boz'u eleştirenler arasında şarkıcı Tuğba Ekinci de vardı. Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından Murat Boz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğraflarını paylaştı.
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Tuğba Ekinci paylaşımına "Bir kıbleniz olsun. Bedavacılığın sonu ayakçıklıktır" notunu ekledi.
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