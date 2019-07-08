Tuğba Ekinci'den Ekrem İmamoğlu'na destek veren Murat Boz'a olay sözler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Boz önceki gün Karadeniz Ereğlisi'nde ilk kez bir araya geldi. Buluşma sonrası fotoğrafları yayınlanan Murat Boz'a güzel yorumların yanı sıra bir çok eleştiri de geldi.